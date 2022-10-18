https://news.day.az/society/1504414.html МВД предупредило пользователей соцсетей
МВД предупредило пользователей соцсетей
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей, передает Day.Az.
"Не используйте приложения, якобы позволяющие узнать тех, кто просматривал ваш профиль, видеть скрытые аккаунты, не переходите по неизвестным ссылкам и не вносите свои данные в приложения, требующие имя пользователя и пароль. Отметим, использование таких приложений может привести к взлому ваших профилей!" - говорится в обращении.
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