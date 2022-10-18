МВД предупредило пользователей соцсетей

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей, передает Day.Az.

"Не используйте приложения, якобы позволяющие узнать тех, кто просматривал ваш профиль, видеть скрытые аккаунты, не переходите по неизвестным ссылкам и не вносите свои данные в приложения, требующие имя пользователя и пароль. Отметим, использование таких приложений может привести к взлому ваших профилей!" - говорится в обращении.