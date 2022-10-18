https://news.day.az/society/1504417.html В Баку на ярмарке меда избили продавца
В Баку на ярмарке меда избили продавца
В столице на ярмарке избили мужчину.
Как передает Day.Az, об это сообщает пресс-служюба МВД.
Так, 17 октября около 10:00 два человека избили жителя Астаринского района Т. Бахшиева на ярмарке меда по адресу: улица Ф.Х. Хойского, Наримановский район.
Информация об этом поступила в 16-й отдел полиции Наримановского РУП.
Сотрудниками полиции установлены и задержаны жители Дашкесанского района Рафик Мамедов и Турал Мамедов, подозреваемые в совершении данного деяния.
Ведется расследование.
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