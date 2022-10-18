https://news.day.az/society/1504426.html В Сумгайыте учитель скончался во время урока
В Сумгайыте учитель скончался во время урока
В Сумгайыте учитель скончался во время урока.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в городской полной средней школе №1 имени Исмета Гаибова.
Учитель азербайджанского языка Джамалов Шаиг Джабраил оглу (1959 г.р.) скончался сегодня утром в школе от сердечного приступа.
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