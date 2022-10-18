В Сумгайыте учитель скончался во время урока.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в городской полной средней школе №1 имени Исмета Гаибова.

Учитель азербайджанского языка Джамалов Шаиг Джабраил оглу (1959 г.р.) скончался сегодня утром в школе от сердечного приступа.