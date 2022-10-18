В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 69 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 686 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 812 339 человек вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 412.

За прошедшие сутки проведено 2 780 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 293 381 тест.