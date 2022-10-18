https://news.day.az/society/1504444.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 69 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
3 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 686 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 812 339 человек вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 412.
За прошедшие сутки проведено 2 780 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 293 381 тест.
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