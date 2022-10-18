В селе Тезекенд Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2106" один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие госпитализированы в Джалилабадскую и Билясуварскую ЦРБ.

Личности погибшего и пострадавших уточняются.

По факту проводится расследование.