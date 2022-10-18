https://news.day.az/society/1504452.html В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В селе Тезекенд Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2106" один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие госпитализированы в Джалилабадскую и Билясуварскую ЦРБ.
Личности погибшего и пострадавших уточняются.
По факту проводится расследование.
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