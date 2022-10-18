В Шамкире перевернулась фура

В Шамкирском районе, на участке автомагистрали Баку - Газах на территории села Алиягублу, произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Водитель фуры Mercedes-Benz не справился с управлением, и машина перевернулась. Находившаяся в автомобиле известь рассыпалась на дорогу.

Во время аварии никто не пострадал.

По данному факту ведется расследование.