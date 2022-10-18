https://news.day.az/society/1504466.html В Шамкире перевернулась фура - ФОТО
В Шамкире перевернулась фура - ФОТО
В Шамкирском районе, на участке автомагистрали Баку - Газах на территории села Алиягублу, произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Водитель фуры Mercedes-Benz не справился с управлением, и машина перевернулась. Находившаяся в автомобиле известь рассыпалась на дорогу.
Во время аварии никто не пострадал.
По данному факту ведется расследование.
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