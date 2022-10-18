Фонд возрождения Карабаха запустил новый проект

Фонд возрождения Карабаха начинает проведение опроса среди существующих и потенциальных доноров, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на организацию.

Как отмечается, результаты опроса внесут важный вклад в дальнейшую деятельность фонда, обеспечение участия членов общества в процессе участия в восстановлении Карабаха.

Данный опрос - это долгосрочный проект, который будет реализован в несколько этапов.

Для участия в опросе не требуется делиться личной информацией. Принять участие в опросе могут лица старше 18 лет.

Отметим, что подготовка анкеты, анализ ее результатов и оценка позиций респондентов проводятся при поддержке компании SIAR Research and Consulting Group.

Ссылка для участия в опросе: https://qdfaz.questionpro.com/ferdi-sorgu