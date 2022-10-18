Принято постановление в связи с рабочими и выходными днями в ноябре

Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Напомним, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне.