https://news.day.az/society/1504489.html Принято постановление в связи с рабочими и выходными днями в ноябре
Принято постановление в связи с рабочими и выходными днями в ноябре
Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Напомним, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне.
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