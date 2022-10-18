В этом регионе Азербайджана выпал снег

По состоянию на 18:00 18 октября на территории Азербайджана продолжались нестабильные погодные условия. В Нахчыване, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Агдаме, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шабране, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, в Баку и на Абшеронском полуострове, Сумгайыте шли грозовые дожди, местами интенсивные. В Шахдаге с 11:30 временами шел снег.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии, сообщает во вторник Day.Az.

В результате проливных дождей в 14:00 на реке Эйричай-Баш-Дашагыл (Огуз) прошел сель.

В Нефтчале северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 15-20 м/с. По данным метеостанции Нефтяные Камни, высота волн на Каспии достигла 2,3 метра.