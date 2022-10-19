https://news.day.az/society/1504560.html В Сиязане перевернулся микроавтобус - много пострадавших
В Сиязане перевернулся микроавтобус - много пострадавших
В Сиязане произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе села Зарат перевернулся микроавтобус.
В результате аварии 10 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Региональный диагностический центр.
По факту ведется расследование.
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