В Сиязане перевернулся микроавтобус

В Сиязане произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе села Зарат перевернулся микроавтобус.

В результате аварии 10 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Региональный диагностический центр.

По факту ведется расследование.