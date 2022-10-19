Центробанк предупредил население

В последнее время участились случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонят по телефону от имени сотрудников "горячей линии" Центрального банка и запрашивают информацию о карте под предлогом предотвращения рисков вмешательства.

Как передает Day.Az, в связи с этим Центральный банк Азербайджана предупредил население.

Отмечено, что сотрудники Центрального банка ни в коем случае не запрашивают данные о физических лицах, а также о банковских и платежных картах у потребителей банковских услуг указанными методами: "Просим граждан немедленно обращаться в свои банки, если они сталкиваются с подобными ситуациями, а также сообщать об этом в соответствующие государственные структуры".