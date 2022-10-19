От имени Хошгадам Хидаятгызы совершено крупное мошенничество

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу Айхана Мамедова (1996 г.р.), обвиняемого в крупном мошенничестве, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

А.Мамедов присвоил у 10 граждан в общей сложности около 500 000 манатов, дав им различные ложные обещания (приобретение социального жилья, трудоустройство, лечение и т.д.).

В своих показаниях на суде мужчина сообщил, что до 2019 года работал на Xəzər TV и в этот период использовал имя известной ведущей Хошгадам Хидаятгызы в своих корыстных целях, представляясь либо ее телохранителем, либо помощником. Потерпевшими оказались его соседи.

Одной из них, Афаг Мирсадизаде, он сообщил, что Х.Хидаятгызы якобы срочно нужны 6 000 долларов, и ведущая в течение 10 дней вернет эти деньги, и отдаст еще 1 000 долларов.

Женщина, ничего не подозревая, отдала Айхану 6 000 долларов. По истечении срока А.Мирсадизаде позвонила Айхану по поводу возврата долга, однако мошенник заявил, что у ведущей есть другие срочные дела, и заверил, что нет повода для беспокойства, так как она вернет деньги в ближайшее время.

Спустя 2-3 месяца соседка Айхана снова позвонила ему и попросила вернуть сумму. В ответ мужчина отправил ей фото автомобиля Porsche, якобы принадлежащего Хошгадам, и сказал, что ему поручили продать эту машину и в ближайшие дни долг будет возвращен.

Спустя некоторое время Айхан пришел к А.Мирсадизаде и сообщил, что машина Хошгадам продана, однако ведущей срочно требуется еще 5 500 долларов, которые она в течение трех дней вернет вместе с предыдущим долгом и надбавкой в 300 долларов. Поверив этому, соседка вновь передала Айхану деньги.

Все это происходило в 2018 году. Мошенник долгое время оттягивал возврат долга под разными предлогами, также оправдываясь пандемией и трудностями в бизнесе, однако уверял, что деньги стопроцентно будут возвращены в полном объеме.

В отношении другой соседки по имени Ирада Айхан действовал по аналогичной схеме. От имени Хошгадам Хидаятгызы мошенник попросил на неделю 17 000 манатов, которые Ирада и передала Айхану. Примечательно, что последний все же вернул эту сумму за оговоренное время.

Однако три дня спустя он вновь попросил у потерпевшей 10 000 долларов для Хошгадам Хидаятгызы на 10 дней в связи с тем, что ей необходимо отправиться в Турцию на съемки шоу Səni axtarıram ("Ищу тебя"), и пообещал, что деньги будут возвращены с надбавкой. Ирада поверила Айхану и в присутствии мужа передала ему те же 17 000 манатов, которые недавно были возвращены ей.

Через несколько дней после "отъезда" мошенник вновь позвонил соседке и заявил, что вместе с Хошгадам находится в Турции и последней срочно нужны 5 000 манатов на проживание, попросив передать эти деньги через брата или мать, также пообещав вернуть их по "возвращении" в Баку. По словам обвиняемого, он представлял своего брата сотрудником Службы государственной безопасности, мать - учительницей, а отца - председателем муниципалитета.

Устав требовать обратно свои деньги, соседи в конце концов обратились в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на банковскую карту, принадлежащую А.Мамедову, за два года были перечислены свыше 485 000 манатов, из которых были потрачены 139 000.