В Лянкяране автомобиль намсерть сбил 53-летнюю женщину

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в селе Сутемурдов.

Двигавшийся в направлении Астары автомобиль Mersedes-Benz не справился с управлением и сбил переходившую дорогу Бабаеву Равану Исрафил гызы 1969 года рождения.

Затем машина врезалась в ближайший электрический столб.

Пострадавшая женщина скончалась на месте. Тело погибшей было доставлено в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

Водитель задержан.

В Лянкяранском РУП ведется расследование.