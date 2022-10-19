https://news.day.az/society/1504609.html В Лянкяране автомобиль намсерть сбил 53-летнюю женщину - ФОТО
В Лянкяране автомобиль намсерть сбил 53-летнюю женщину - ФОТО
В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в селе Сутемурдов.
Двигавшийся в направлении Астары автомобиль Mersedes-Benz не справился с управлением и сбил переходившую дорогу Бабаеву Равану Исрафил гызы 1969 года рождения.
Затем машина врезалась в ближайший электрический столб.
Пострадавшая женщина скончалась на месте. Тело погибшей было доставлено в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.
Водитель задержан.
В Лянкяранском РУП ведется расследование.
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