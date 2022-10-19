В Азербайджане перевод студентов, обучающихся за рубежом, будет регулироваться законодательством

Перевод студентов, обучающихся за рубежом, будет регулироваться законодательством.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию в ходе обсуждения изменений в закон "Об образовании" сказал председатель комитета Бахтияр Алиев.

По его словам, в законодательстве есть пробел относительно перевода студентов, обучающихся за рубежом.

"У нас нет проблем в связи с частными учебными заведениями, действующими внутри страны, перевод студентов в эти учебные заведения регламентирован. Но перевод студентов, обучающихся в учебных заведениях зарубежных стран, действующими правилами не регулируется. Предлагаемые нами новые правила охватят этот вопрос", - сказал Алиев.

Отметим, что предложенные изменения в закон "Об образовании" касаются определения порядка изменения специальности, формы обучения лиц, обучающихся на уровне бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) и магистратуры высших учебных заведений, их исключения из образовательного учреждения или восстановления в образовательном учреждении, а также временного прекращения образования обучающихся (предоставления им академического отпуска).