https://news.day.az/society/1504637.html Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Сиязане
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Сиязане
В связи с дорожно-транспортным происшествием в Сиязане на место были привлечены бригады скорой помощи лечебно-диагностического центра Сиязаньского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.
Отмечено, что пострадавшие в ДТП 10 женщин около 08:40 были помещены в отделение скорой помощи медучреждения.
"Каждая из них прошла необходимое медицинское обследование. Состояние 8 пациентов удовлетворительное, поэтому они были отпущены на амбулаторное лечение домой. Лечение других пострадавших продолжается в хирургическом отделении", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре