Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Сиязане

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Сиязане на место были привлечены бригады скорой помощи лечебно-диагностического центра Сиязаньского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечено, что пострадавшие в ДТП 10 женщин около 08:40 были помещены в отделение скорой помощи медучреждения.

"Каждая из них прошла необходимое медицинское обследование. Состояние 8 пациентов удовлетворительное, поэтому они были отпущены на амбулаторное лечение домой. Лечение других пострадавших продолжается в хирургическом отделении", - говорится в сообщении.