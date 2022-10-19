В Баку появится трамвайная линия в 54 км

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева с соответствующими госучреждениями согласован и представлен для утверждения в Кабинет министров проект Генерального плана города Баку, подготовленный Госкомитетом градостроения и архитектуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", документ, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 га, включает в себя вопросы, касающиеся основных приоритетов развития города в период до 2040 года.

18 октября был обнародован видеоролик, связанный с короткой презентацией Генплана города Баку. На кадрах можно увидеть изменения, которые будут осуществлены в столице до 2040 года. Так, в последующих годах здесь будут построены 54-километровая трамвайная линия, метро, состоящее из 47 станций, а также зона отдыха вокруг озера Беюкшор.

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