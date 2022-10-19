«Начните с себя!»: Пользователи соцсетей раскритиковали Министерство науки и образования за орфографические ошибки

18 октября при поддержке Министерства науки и образования состоялось общественное обсуждение "Образцовых правил внутришкольной дисциплины учащихся" и "Руководства по регулированию родительско-школьных отношений", передает Day.Az со ссылкой на 1news.az.

Активное участие в обсуждении приняли депутаты, сотрудники Министерства науки и образования, известные представители общественности и СМИ.

В ходе мероприятия советник министра науки и образования Эльнур Насибов отметил, что ведомство всегда открыто для общественного обсуждения, подчеркнув, что именно с этой точки зрения многие проекты до начала их реализации выносятся на суд общественности. Также Э.Насибов отметил, что указанные правила в качестве пилотного проекта изначально предусматривают применение в нескольких школах.

В свою очередь в ходе общественных обсуждений заведующий отделом Министерства науки и образования Эльнур Алиев заявил о том, что в азербайджанских школах будут созданы дисциплинарные советы, и рассказал о подготовке проекта документа о регулировании отношений родителей со школой и правилах образцовой внутришкольной дисциплины учащихся, в разработку которых включены учителя, эксперты и т.д.

Казалось бы, именно создание дисциплинарного совета и другие новшества должны были стать темой обсуждения со стороны родителей, но ключевой темой обсуждения в соцсетях стали орфографические ошибки, допущенные в презентации новых проектов министерства науки и образования.

Отметим, что нижеприведенный снимок был представлен на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook, но был вскоре удален после жесткой критики пользователей, однако успел разлететься по страницам и Telegram-каналам.

"Ни один человек в министерстве не владеет азербайджанским языком? Каждый день вы делаете заявление об учителях, но, глядя на ошибки на слайдах, я прихожу к выводу, что вам самим нужно сдать экзамен. Сколько ошибок в публикации, сделанной на официальной странице. Вам должно быть стыдно, выучите азербайджанский язык", - пишет на странице министерства в Facebook пользователь Эльдосту Шукурсой.

Обсуждая орфографические ошибки, пользователи социальных сетей припомнили недавнее заявление министра науки и образования Эмина Амруллаева о том, что две тысячи учителей из 11 тысяч, принявших участие в сертификации, не смогли вычислить площадь квадрата при данном периметре - при этом пользователи в своих сообщениях указывают на конкретные ошибки, допущенные сотрудниками Министерства науки и образования при составлении презентации.

К примеру, вот несколько ошибок (слева) из презентации и правильное написание слов на азербайджанском языке (справа)

- davranış səviyyələtinə - davranış səviyyələrini

- tövsiyyə - tövsiyə

- valideyin- valideyn

- əlaqə saxlanması - əlaqə saxlanılması

- pisxoloqa - psixoloqa

А ведь еще совсем недавно одной из главных тем обсуждения в соцсетях была фраза Э.Амруллаева о том, что в Азербайджане есть учителя, которые не могут правильно написать слово "şaftalı" - и если тогда волна критики обрушилась на педагогов, то сейчас заслуженную критику от пользователей социальных сетей получили работавшие над презентацией сотрудники Министерства науки и образования, которым пользователи в комментариях советуют никого не критиковать, а в первую и главную очередь начать с себя.