В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 65 случаев заражения коронавирусом, 68 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 751 случай заражения коронавирусной инфекцией, 812 407 человек вылечились, 9 935 - скончались, число активных больных составляет 409.

За последние сутки в стране проведены 2 959 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 296 340.