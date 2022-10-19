https://news.day.az/society/1504749.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 65 случаев заражения коронавирусом, 68 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 751 случай заражения коронавирусной инфекцией, 812 407 человек вылечились, 9 935 - скончались, число активных больных составляет 409.
За последние сутки в стране проведены 2 959 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 296 340.
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