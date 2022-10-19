Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 923 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 283, вторую дозу получил 208 человек, "бустерную" дозу - 388 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 44.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13904 392, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 387 640, вторую дозу получили 4 870 235, "бустерную" дозу - 3 383 954 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 262 563 человека.