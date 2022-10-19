https://news.day.az/society/1504774.html В этих районах Азербайджана выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По информации на 19 октября, на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами шли грозовые дожди, местами ливневые.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Больше всего осадков выпало в Габале - 41 мм. В Баку выпало 6 мм осадков.
На высокогорных территориях Шахдага, Огузского, Габалинского и Шекинского районов выпал снег.
Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усиливалась до 18-20 м/с, высота волны на Нефтяных камнях доходила до 2,3 метра.
20 октября на территории страны будет стабильная погода без осадков.
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