В этих районах Азербайджана выпал снег

По информации на 19 октября, на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами шли грозовые дожди, местами ливневые.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Больше всего осадков выпало в Габале - 41 мм. В Баку выпало 6 мм осадков.

На высокогорных территориях Шахдага, Огузского, Габалинского и Шекинского районов выпал снег.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усиливалась до 18-20 м/с, высота волны на Нефтяных камнях доходила до 2,3 метра.

20 октября на территории страны будет стабильная погода без осадков.