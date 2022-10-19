Ожидается сильный ветер, дождь, похолодает на 5-7 градусов

С утра 21 до 22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, днем временами до 23-28 м/с, местами на полуострове до 30 м/с. Вечером 21 октября, в первой половине дня 22 октября и вечером 23 октября местами возможны дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по сравнению с предыдущими днями температура понизится на 5-7°.

С 21 до 23 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, местами грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными, в горных районах возможен снегопад.

С вечера 20 октября до 22 октября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 28-33 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 5-8°.