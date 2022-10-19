БТА о терминалах для пополнения баланса BakiKart

В последние дни жители Баку жалуются на отсутствие платежных терминалов, которые были доступны на остановках.

Всего в Баку 1 543 автобусных остановки павильонного типа. На 50 из них установлены аппараты BakiKart, а на 197 остановках - платежный терминал MilliÖn. Это остановки, которые в основном находятся в окрестностях Баку. Отсутствие платежных терминалов на остановках создает дополнительные трудности для граждан.

Как передает Day.Az, глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сказал в среду Trend, что в настоящее время у пассажиров есть широкие возможности для пополнения баланса BakiKart. Это можно сделать как через интернет, так и через торговые терминалы, которые есть во всех крупных и малых торговых центрах, на предприятиях общественного питания, через платежные терминалы MilliÖn. В настоящее время в Баку имеется около 1 400 терминалов MilliÖn, принимающих оплату BakiKart. А раньше их было около 250.

В ответ на запрос Trend в компании PashaPay сообщили, что отсутствие платежных терминалов MilliÖn на какой-либо остановке связано с их техническим ремонтом.

"Зачастую на остановках намеренно повреждаются терминалы оплаты MilliÖn, в результате чего терминалы приходят в негодность. Процесс ремонта терминалов занимает довольно много времени. Если платежный терминал MilliÖN убран по этой причине в какой-либо точке, то такой терминал в любом случае доступен в близлежащих магазинах, пунктах общественного питания или в подземных переходах. Для обеспечения комфорта граждан ведутся по плану работы по ремонту", - сказали в компании.