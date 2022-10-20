В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на шамкирском участке шоссе Баку-Газах.

Автомобиль, потеряв управление, опрокинулся.

В результате аварии Эльтун Мамедли 2001 года рождения и еще два человека госпитализированы с травмами.

По факту проводится расследование.