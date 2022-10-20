https://news.day.az/society/1504843.html В Шамкире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Шамкире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на шамкирском участке шоссе Баку-Газах.
Автомобиль, потеряв управление, опрокинулся.
В результате аварии Эльтун Мамедли 2001 года рождения и еще два человека госпитализированы с травмами.
По факту проводится расследование.
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