В Бинагадинском районе Баку в ходе драки были ранены два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории поселка Баладжары.

Так, 19-летнему Сахибу Фархад оглу Эйвазову и его другу (личность не установлена) нанес ножевые ранения неизвестный.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.