https://news.day.az/society/1504867.html Поножовщина в Баку, есть раненые
Поножовщина в Баку, есть раненые
В Бинагадинском районе Баку в ходе драки были ранены два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории поселка Баладжары.
Так, 19-летнему Сахибу Фархад оглу Эйвазову и его другу (личность не установлена) нанес ножевые ранения неизвестный.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре