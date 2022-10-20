https://news.day.az/society/1504908.html Пожар в магазине стройматериалов в Баку - ВИДЕО
Пожар в магазине стройматериалов в Баку - ВИДЕО
Прошедшей ночью на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в Хазарском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию немедленно были привлечены силы противопожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
На месте происшествия было установлено, что пожар произошел в магазине по продаже строительных материалов.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки.
Большая часть магазина и близлежащие постройки были защищены от огня.
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