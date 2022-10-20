Пожар в магазине стройматериалов в Баку

Прошедшей ночью на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в Хазарском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию немедленно были привлечены силы противопожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия было установлено, что пожар произошел в магазине по продаже строительных материалов.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки.

Большая часть магазина и близлежащие постройки были защищены от огня.