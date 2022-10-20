https://news.day.az/society/1504947.html В Баку автомобиль сбил велосипедиста
В Баку автомобиль сбил велосипедиста
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Бакиханова.
Так, Гасанов Наиль Андар оглу (1987 г.р.) был сбит легковым автомобилем, когда ехал на велосипеде по обочине дороги.
Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
В Сабунчинском РУП ведется расследование.
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