В Баку автомобиль сбил велосипедиста
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В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Бакиханова.

Так, Гасанов Наиль Андар оглу (1987 г.р.) был сбит легковым автомобилем, когда ехал на велосипеде по обочине дороги.

Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В Сабунчинском РУП ведется расследование.