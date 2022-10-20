Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 21 октября.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. Утром возможна изморось, а вечером - дождь. Будет дуть северо-западный ветер.
Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 15-17° тепла, днем до 19° тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, в горах возможен снегопад. Местами туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-5° тепла, днем 6-10° тепла.
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