В Баку доставлены два новых поезда для Бакметрополитена

В Баку прибыли 2 новых поезда, закупленных ЗАО "Бакинский метрополитен" у предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг" России.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", 2 поезда уже находятся в Наримановском электродепо. Согласно условиям контракта, остальные 2 поезда планируется доставить в страну до конца года.