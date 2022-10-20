https://news.day.az/society/1504961.html В Баку доставлены два новых поезда для Бакметрополитена
В Баку доставлены два новых поезда для Бакметрополитена
В Баку прибыли 2 новых поезда, закупленных ЗАО "Бакинский метрополитен" у предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг" России.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", 2 поезда уже находятся в Наримановском электродепо. Согласно условиям контракта, остальные 2 поезда планируется доставить в страну до конца года.
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