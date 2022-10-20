В одном из домов Баку две женщины совершили ограбление

В 7-ое отделение полиции Бинагадинского РУП поступило заявление о краже денежных средств на сумму 3000 манатов и предметов домашнего обихода на сумму 1415 манатов в одном из домов в поселке М.А.Расулзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были установлены и задержаны жительница Бардинского района Айнура Мамедова и ранее судимая жительница Баку Самира Сулейманова.

Ведется расследование.