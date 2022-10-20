https://news.day.az/society/1504981.html В одном из домов Баку две женщины совершили ограбление
В одном из домов Баку две женщины совершили ограбление
В 7-ое отделение полиции Бинагадинского РУП поступило заявление о краже денежных средств на сумму 3000 манатов и предметов домашнего обихода на сумму 1415 манатов в одном из домов в поселке М.А.Расулзаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были установлены и задержаны жительница Бардинского района Айнура Мамедова и ранее судимая жительница Баку Самира Сулейманова.
Ведется расследование.
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