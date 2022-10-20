Для бакинского метро доставлены еще 10 новых вагонов

Подвижной состав из 10 вагонов производства российской компании "Метровагонмаш" доставлен в электрическое депо "Наримановское" Бакинского метрополитена.

Об этом Day.Az сообщил в четверг руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что после техосмотра, предварительных испытаний и приемки документов во время визита представителей ведомства в Россию вагоны были отправлены в конце сентября в Баку. 4 поезда из 5 вагонов произведены в соответствии с техническими условиями ЗАО "Бакинский метрополитен" по трехлетнему контракту, заключенному в октябре 2019 года. В техническом задании были учтены микроклимат и географические условия столицы, особенности инфраструктуры Бакинского метрополитена.

"Преимуществом доставленных вагонов является адаптация системы кондиционирования. Кроме того, в систему автоматически регулируемого микроклимата входит и функция очистки воздуха от бактерий. Переходы между вагонами обеспечивают удобство передвижения пассажиров по всему поезду, их равномерное распределение. Вместимость новых вагонов по сравнению с аналогами предыдущего поколения на 15 процентов больше. Вместимость главного вагона с 38 местами составляет 315 человек, а среднего вагона с 44 местами - 329 человек. Более широкие двери повышают комфорт, интенсивность посадки и высадки пассажиров, а это играет определенную роль в устранении нарушений графика движения поездов. Новые поезда имеют зоны для инвалидных и детских колясок, крупногабаритных грузов. Многофункциональные зоны для стоящих пассажиров также увеличивают грузоподъемность вагонов. Конструкция вагонов состоит из шумо-и теплоизоляции, современного энергосберегающего освещения и информационных систем с оригинальной графикой. Все вагоны имеют порты загрузки мобильных устройств. Просторность кабины машиниста создает условия для более комфортного управления. Автоматизированные системы управления, внутреннего и внешнего видеонаблюдения оптимизируют возможности управления. После окончательного тестирования на линиях поезда будут выведены на линии.

Технический персонал ЗАО "Бакинский метрополитен" отправился в Россию для приема еще 10 поездов нового поколения, привлеченных к предварительным испытаниям. Ожидается, что поезда будут отправлены в Баку в конце октября", - отметил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен".