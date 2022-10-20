Объявлен выговор директору, не вставшему при поминовении шехидов

Управление образования города Баку провело соответствующее расследование в связи с видеокадрами о том, как в средней школе №161 столицы директор и сидевшие рядом с ним не встали во время поминовения шехидов.

Как сообщили Day.Az в управлении, в результате расследования директору общеобразовательной школы № 161 Ругии Тагиевой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Асмар Алиевой и организатору внешкольной и внеклассной работы с учащимися Ульвии Шукюровой в качестве дисциплинарного взыскания объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по трудовому договору на основании 2-й части пункта "А" статьи 186 Трудового кодекса Азербайджанской Республики.