В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 54 случая заражения коронавирусом, 79 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 822 805 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 812 486 человек вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 384.

За прошедшие сутки проведено 2 984 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 299 324 теста.