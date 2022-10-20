https://news.day.az/society/1505043.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 54 случая заражения коронавирусом, 79 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 822 805 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 812 486 человек вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 384.
За прошедшие сутки проведено 2 984 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 299 324 теста.
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