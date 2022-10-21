Массовое отравление в Шеки

В Шеки на свадьбе произошло массовое отравление, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Вчера 7 человек отравились на свадьбе, состоявшейся в селе Баш Гойнюк.

Так, местные жители Асланова Саяра Ибрагим гызы 1961 года рождения, Ахмедов Раджаб Шариф оглу 1953 года рождения, Джафарова Бахар Муса гызы 1972 года рождения, Джафарова Сурая Хасан гызы 1962 года рождения, Асланова Вусала Сабир гызы 1975 года рождения, Айдемиров Хидаят Гасан оглу 1958 года рождения и Аскеров Аскер Гара оглу 1958 года рождения обратились в Шекинскую районную центральную больницу с симптомами пищевого отравления.

Им была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.