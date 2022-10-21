В Хачмазе зарегистрировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Opel" съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате, находившиеся в машине три человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.