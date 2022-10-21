https://news.day.az/society/1505180.html В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие - ФОТО
В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие - ФОТО
В Хачмазе зарегистрировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Opel" съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате, находившиеся в машине три человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.
По данному факту ведется расследование.
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