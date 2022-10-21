Мать троих детей умерла от болезни, убившей ее мужа

В селе Галагях Исмайыллинского района скончалась 34-летняя женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, состояние местной жительницы Самиры Гасымовой внезапно ухудшилось, и ее доставили в больницу.

Однако в ходе осмотра было установлено, что она уже скончалась.

Отмечается, что женщина болела туберкулезом.

С. Гасымова была матерью троих детей. Ее муж умер несколько лет назад от той же болезни.