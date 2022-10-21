https://news.day.az/society/1505222.html Мать троих детей умерла от болезни, убившей ее мужа
Мать троих детей умерла от болезни, убившей ее мужа
В селе Галагях Исмайыллинского района скончалась 34-летняя женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, состояние местной жительницы Самиры Гасымовой внезапно ухудшилось, и ее доставили в больницу.
Однако в ходе осмотра было установлено, что она уже скончалась.
Отмечается, что женщина болела туберкулезом.
С. Гасымова была матерью троих детей. Ее муж умер несколько лет назад от той же болезни.
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