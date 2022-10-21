В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица

В отношении председателя Нефтчалинского муниципалитета возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в прокуратуре Нефтчалинского района.

Согласно информации, было проведено расследование по фактам хищения денежных средств должностными лицами Нефтчалинского муниципалитета в разные периоды времени. В результате расследования были установлены основания подозрения в необоснованном списании из бюджета муниципалитета средств на продовольственную помощь на сумму 3 236 манатов, а также в присвоении председателем муниципалитета Ровшаном Гулиевым части средств на сумму 8 600 манатов, перечисленной в продуктовый магазин по платежному поручению.

В связи с этим в прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

Следствие по уголовному делу продолжается.