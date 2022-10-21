Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 22 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые вечером постепенно прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит до 13° тепла, днем 14-16° тепла, в Баку ночью до 13° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-3° тепла, днем 3-7° тепла.