https://news.day.az/society/1505267.html В Баку из гаража совершена крупная кража
В Баку из гаража совершена крупная кража
В 35-ое отделение полиции Хатаинского РУП поступило заявление о краже автозапчастей на сумму 6 000 манатов из гаража, расположенного на улице Г.Шихлинского.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку ранее судимые Кямран Вагабов и Эльнур Аскеров.
По факту ведется расследование.
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