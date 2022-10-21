В Баку из гаража совершена крупная кража

В 35-ое отделение полиции Хатаинского РУП поступило заявление о краже автозапчастей на сумму 6 000 манатов из гаража, расположенного на улице Г.Шихлинского.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку ранее судимые Кямран Вагабов и Эльнур Аскеров.

По факту ведется расследование.