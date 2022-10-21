В Баку состоялась встреча госструктур по вопросам регулирования движения транспорта

В Государственном агентстве экологической экспертизы состоялась встреча с участием представителей соответствующих государственных структур по регулированию деятельности автомобильного транспорта в городе Баку.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, на мероприятии, в котором приняли участие представители Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Бакинского транспортного агентства, Главного управления Государственной дорожной полиции, Управления Государственной дорожной полиции города Баку, Объединения по озеленению при ИВ города Баку, Госслужбы экологической безопасности, ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн", состоялся обмен мнениями по экспертным заключениям проектов, разработанных с целью развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Баку.

Мероприятие состоялось 14 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в связи с выполнением задач, поставленных в ходе рабочего совещания по транспортной ситуации в Баку.

Было отмечено положительное заключение Госагентства экологической экспертизы по проектам дорожной инфраструктуры, связанное с охраной зеленых насаждений, ценных для климата столицы деревьев, а также со строительством в последние годы надземных пешеходных переходов по ряду адресов по всему Баку - на пересечении проспекта Азадлыг и улицы А. Нахчывани, проспекте академика З. Буниянова, вблизи Бакинского профессионального лицея №9, на магистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев - Мардакянская дорожная развязка - Бильгя, недалеко от конного совхоза, на 21 километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией. Также был рассмотрен генеральный план в связи с надземными пешеходными переходами на некоторых участках. Вопрос о предоставлении заключения будет рассмотрен после представления проектной документации.

Кроме того, дано заключение экологической экспертизы по поводу переноса озеленений и расширения дороги для комфортного движения с просп. Бабека на ул. Б. Чобанзаде, с улиц Мехтизаде и Оруджева на улице Ю. Сафарова, а также создания постоянного поворота направо от станции метро "Хатаи" на улице Н. Рафиева.

В заключение было решено создать оперативную группу из представителей участвующих структур для решения существующих проблем, мешающих функционированию автомобильного транспорта в городе Баку. Группа будет заниматься оперативными мероприятиями по переносу, обрезке зеленых насаждений, препятствующих движению автомобильного транспорта в городе и которые могут привести к заторам, авариям, несчастным случаям и т.д.