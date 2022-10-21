Гражданин Беларуси умер на таможенном посту в Балакене

На таможенном посту "Мазымчай" в Балакенском районе на государственной границе между Азербайджаном и Грузией произошел смертельный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня примерно в 11 часов. Состояние гражданина Беларуси Александра Фусева (1975 г.р.), проехавшего из Грузии на территорию Азербайджана в крупнотоннажном грузовом автомобиле, внезапно ухудшилось, и он скончался прямо на таможенном посту.

По предварительному заключению прибывшей на место происшествия врачебной бригады, причиной смерти иностранца стал сердечный приступ. Тело передано для обследования в Балакенское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.