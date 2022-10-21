https://news.day.az/society/1505378.html Кровавое ограбление в Баку
Кровавое ограбление в Баку
В Баку произошло ограбление.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, случай произошел по адресу улица Рашида Бейбутова, 100 в Насиминском районе столицы.
Ночью неизвестные ворвались в дом и порезали ножом лицо 39-летнего Руслана Юрьевича Сомова, который проживал в арендованной квартире.
Злоумышленники забрали из дома 4 500 манатов.
По факту ведется расследование.
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