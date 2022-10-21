Кровавое ограбление в Баку

В Баку произошло ограбление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, случай произошел по адресу улица Рашида Бейбутова, 100 в Насиминском районе столицы.

Ночью неизвестные ворвались в дом и порезали ножом лицо 39-летнего Руслана Юрьевича Сомова, который проживал в арендованной квартире.

Злоумышленники забрали из дома 4 500 манатов.

По факту ведется расследование.