https://news.day.az/society/1505394.html В Сумгайыте женщина подверглась шантажу
В Сумгайыте женщина подверглась шантажу
В Сумгайыте женщина подверглась шантажу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 34-летний житель Зардабского района З.Бабаев угрожал 43-летней жительнице Сумгайыта А.Абдуллаевой распространением ее фото и видео. Таким образом, он получил от нее 10 тысяч манатов.
Позже таким же образом потребовал еще 10 тысяч манатов.
В связи с этим потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время в Сумгайытском ГУП проводится расследование.
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