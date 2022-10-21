В Сумгайыте женщина подверглась шантажу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 34-летний житель Зардабского района З.Бабаев угрожал 43-летней жительнице Сумгайыта А.Абдуллаевой распространением ее фото и видео. Таким образом, он получил от нее 10 тысяч манатов.

Позже таким же образом потребовал еще 10 тысяч манатов.

В связи с этим потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время в Сумгайытском ГУП проводится расследование.