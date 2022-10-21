https://news.day.az/society/1505419.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 544 человека вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 373.
За прошедшие сутки проведено 1 962 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 301 286 тестов.
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