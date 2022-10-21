В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 544 человека вылечились, 9 935 скончались, число активных больных - 373.

За прошедшие сутки проведено 1 962 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 301 286 тестов.