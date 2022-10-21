Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 608 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 265, вторую дозу получили 85, бустерную дозу - 217 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составил 41 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 905 828, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 388 125, вторую дозу получили 4 870 495, бустерную дозу - 3 384 553 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 655 человек.