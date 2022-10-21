Два человека подорвались на мине в Лачине
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Два человека подорвались на мине в Лачине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Данный факт подтвердили Trend в пятницу в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, передает Day.Az.

Как сообщается, инцидент произошёл в селе Суарасы.

Пострадавшие госпитализированы.