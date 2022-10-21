https://news.day.az/society/1505430.html Прокуратура о взрыве мины в Лачине
Прокуратура о взрыве мины в Лачине
В прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что 21 октября на территории освобожденного от оккупации села Суарасы подорвались на мине два человека.
Как сообщили Day.Az в пятницу в прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в селе, в результате подрыва на мине получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту взрыва мины проводится расследование.
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