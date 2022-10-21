В Азербайджане выпал снег
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В Гедабейском и Дашкесанском районах Азербайджана выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с сегодняшнего вечера в высокогорных селах начался снегопад.

В Дашкесанском районе снег выпал в селах Габагтепе, Хошбулаг, Тезекенд, Алаханчалы, Астаф, Зивлян и Гараголлар.

В настоящее время осадки продолжаются.

Отметим, что в западном регионе сохраняется нестабильная погода.