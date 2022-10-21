https://news.day.az/society/1505436.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Гедабейском и Дашкесанском районах Азербайджана выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с сегодняшнего вечера в высокогорных селах начался снегопад.
В Дашкесанском районе снег выпал в селах Габагтепе, Хошбулаг, Тезекенд, Алаханчалы, Астаф, Зивлян и Гараголлар.
В настоящее время осадки продолжаются.
Отметим, что в западном регионе сохраняется нестабильная погода.
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