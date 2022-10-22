В Баку столкнулись два автомобиля

В Низаминском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на пересечении улицы Микаила Алиева с проспектом Бабека.

Так, Мирзабеков Чингиз Алтай оглу 1987 года рождения на автомобиле марки "Тойота" хотел выехать с улицы Микаила Алиева на проспект Бабека.

В это время Ахмедов Вусал Магеррам оглу 1983 года рождения, управляя транспортным средством марки "Hyundai", на высокой скорости врезался в "Тойоту".

Затем автомобиль марки "Тойота" врезался в "Шевроле", припаркованный на обочине у придорожной авторемонтной мастерской.

Вышедшая из-под контроля Hyundai опрокинулась на территорию цеха.

В результате аварии водители Ч.Мирзабеков, В.Ахмедов, а также пассажиры Hyundai Джалилов Гусейнпаша Расим оглу 1991 года рождения, Дашдамиров Шахрияр Ханлар оглу 1993 года рождения и Алиев Фаиг Алигейдар оглу 1993 года рождения получили тяжелые травмы.

Раненые доставлены в больницу № 3 на каретах скорой медицинской помощи. Состояние Мирзабекова оценивается как тяжелое.

По данному факту сотрудниками полиции Низаминского района назначена автотехническая экспертиза.

Автомобили, деформированные в результате аварии, помещены на штрафную стоянку.