Погиб один из подорвавшихся на мине в Лачине

Скончался один из подорвавшихся вчера на мине в Лачине.

Как сообщает в субботу Day.Az, Эльсевяр Гамидов, 1977 года рождения, получивший тяжелые травмы в результате минного инцидента, скончался в больнице.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана подтвердили Trend этот факт.

Напомним, что вчера в прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что два человека, занимавшихся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачинского района, подорвались на мине.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в этом районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

По данному факту в прокуратуре Лачинского района проводится расследование.