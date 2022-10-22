Смертельное ДТП в Гаджигабуле

Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, оказавшимся оторванными от нашего государства, в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык

21 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 1 092