https://news.day.az/society/1505544.html Смертельное ДТП в Гаджигабуле - ФОТО
Смертельное ДТП в Гаджигабуле - ФОТО
На участке автотрассы Баку - Газах, проходящем через территорию села Муган Гаджигабульского района, произошло ДТП со смертельным исходом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Эльшан Амирасланов, находясь за рулем Toyota Prius, потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Погибший работал экспертом в Гарадагском районном филиале Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре