Смертельное ДТП в Гаджигабуле
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На участке автотрассы Баку - Газах, проходящем через территорию села Муган Гаджигабульского района, произошло ДТП со смертельным исходом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Эльшан Амирасланов, находясь за рулем Toyota Prius, потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Погибший работал экспертом в Гарадагском районном филиале Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту ведется расследование.